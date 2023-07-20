"كهرباء القناة": خطة لتكثيف حملات ضبط سارقى التيار

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن جميع قطاعات الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتامين التغذية الكهربائية للمشتركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة من خلال إعلان رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات التابعة لها و توفير ماكينات ديزل و فرق طوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي اعطال فنية طارئة.

وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم إعداد خطة لتكثيف حمالات ضبط سارقى التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة للشركة ومنها بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والاسماعيلية التابعة لنطاق عمل الشركة للمحافظة على استقرار التغذية الكهربائية و سلامة الشبكة القومية.

وأضاف أبو أنه لن يتوقف عن محاربة سارقي التيار الكهربائي و اى مخالف يحاول التعدى على الشبكة الكهربائية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين و استقرار التغذية الكهربائية ، لافتا إلى أن سرقات التيار الكهربائي تنتشر خلال أشهر الصيف لذلك لن يسمح لأحد أن يحصل على تيار كهربائي يؤثر سلبا على جودة الشبكة.

وتضم شركة القناة لتوزيع الكهرباء محافظات.