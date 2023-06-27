رئيس كهرباء القناة: رفع حالة الطوارئ طوال أيام عيد الاضحى المبارك

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن المهندس سامى أبووردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، رفع حالة الطوارئ مع حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدا أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ خلال فترة إجازة عيد الأضحى لتكون جاهزة للتدخل عند حدوث أي أعطال.

وأكد المهندس سامي أبو وردة، على رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته بديوان عام الشركة طوال أيام العيد الأضحى المبارك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تقرر تشكيل غرف عمليات بكل قطاع من قطاعات الشركة برئاسة رئيس القطاع المختص، موكدا أنه تقرر تواجد جميع العاملين بمراكز الشحن بكل هندسة كما تقرر تواجد جميع فرق الصيانة والأعطال بكل هندسة ايضا.

وأضاف أبو وردة، أنه سيتم توفير سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة وتوفير كافة المهمات و نشر عدد كبير من وحدات الديزل الطوارئ الكاتمه للصوت في كافة المحافظات الواقعه في نطاق عمل الشركة ، لافتا إلى أنه سيتم متابعة كافة القطاعات لحظة بلحظة.

وأجرى المهندس سامى أبووردة عدة زيارات مختلفة بكافة المحافظات والقطاعات الخاصة بالشركة وورش التصنيع الخاصة بالشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بمحافظة الاسماعيلية للاطمئنان على سير العمل فى انتاج وتصنيع المهمات اللازمة للشركة.