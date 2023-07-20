كتب أطفال عن تصميم الروبوت وطريقة تشغيله بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يتردد عدد كبير من زوار معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية في دورته ال18، علي اقسام الكتب العلمية المتخصصة، حيث يعرض مجموعة متنوعة من الكتب العلمية، فى مجال تعليم الأطفال وخاصة مجال الذكاء الاصطناعى.

وقال محمود مصطفي أحد المشاركين فى معرض مكتبة الإسكندرية الدورة 18 ، إنه يتم عرض مجموعة من الكتب المختصصة في الذكاء الاصطناعي، وهو حاليا المجال الذي يعتمد عليه العالم الآن، ونقوم بعرض كتب وكورسات كاملة والتطبيقات على طريقة تشغيلها وصيانتها.

واضاف محمود مصطفى لـ " اليوم السابع " ، أنه المعرض به تصميم كامل للروبوت وطريقة تشغيله وتركيبة، وكذلك أعمال البرمجة الخاصة بالبروبوت، وتعليمه من سن 10 سنوات للاطفال وحتي أعمار مختلفة ، وان هناك أسر تتردد داخل المعرض للبحث عن الكتب التعليمية ، وذلك لشرائها، حيث تحرص على البحث عن أفضل الأسعار التي تتضمن خصومات كبيرة علي كتب الاطفال .

وأشار إلى أن مجال الاذكاء الاصطناعي، يحافظ علي عدم سرقة المحتوي الموجود علي الأجهزة الإلكترونية ، ويتم من خلاله وقف الحساب لعدم سرقته ، من خلال البرامج والتطبيقات التي تقوم بالتعريف باللغة العربية ، التي يتم وضعها لعدم السرقة، وهي معتمده علي مستوي العالم .

وعلي صعيد آخر ، تشهد مكتبة الإسكندرية، استمرار توافد الزائرين لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والكتب والمؤلفات المعروضة داخل معرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية في دورته 18، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

وشارك في افتتاح الفعاليات عدد من الكتاب والصحفيين والمثقفين، وكان من بين المشاركين، الكاتب الصحفي دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة وموقع اليوم السابع.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التى تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات.

كما تتنوع فى محاورها بين، الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما.

كما يقدم البرنامج الثقافى مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربى، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.



اقبال على كتب الاطفال داخل معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



انتشار كتب الاطفال داخل معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



توافد علي اقسام كتب الاطفال داخل معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



كتب الاطفال في معرض الاسكندرية للكتاب