إقبال على جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور

كما شهد ركن قطاع المعاهد والورش الفنية اهتمامًا كبيرًا من رواد الجناح، للمشاركة فى أعمال الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، التي تهدف إلى تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية وكذلك اقبال كبير علي قسم الخط العربي .

فيما حظى ركن مركز الأزهر للفتوي ،اهتمام كبير من الزوار، حيث يتواجد عدد من المفتين بالرد على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهان الرواد، إضافة إلى توعية تستهدف التواصل مع المشاركين فى المعرض لشرح سماحة الدين الاسلامي، وفقا للمنهج الأزهري الوسطي القويم ، ومنع الأفكار المغلوطة.

علي صعيد آخر ، تشهد مكتبة الإسكندرية، استمرار توافد الزائرين لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والكتب والمؤلفات المعروضة داخل معرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

وشارك في افتتاح الفعاليات عدد من الكتاب والصحفيين والمثقفين، وكان من بين المشاركين، الكاتب الصحفي دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة وموقع اليوم السابع.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التى تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات.

كما تتنوع فى محاورها بين، الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون ، والثقافة .



إقبال علي جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



الاطفال أمام قسم الخط العربي بجناح الأزهر الشريف



الزائرين داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



توافد الأسر علي جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



توافد الزائرين علي جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية