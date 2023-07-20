قافلة طبية وتقديم العلاج مجانا للمواطنين بحى المنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم مدير مركز معلومات التنمية المحلية بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية ، قافلة طبية مجانية ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية ( العلاقات العامة، وحده تكافؤ الفرص ، وحده السكان ، اداره مشروعك ، اداره محو الاميه وتعليم الكبار ، إدارة المنتزه الطبيه ، شركه مياه الشرب ، المجتمع المدني ) ، حيث تم تنظيم قافله طبيه لتقديم الخدمات والتوعيه بجمعيه مسجد التقوى الجزيره الخضراء ، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه اول وتحت إشراف نشوي علي مدير مراكز معلومات التنميه بالمحافظة.

وتضمنت الخدمات الطبيه الكشف على عدد 793 حالة و تم تقديم العلاج مجانا ،و حصر عدد 70 سيده لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا , حصر دارسين محو اميه عدد 15 دارس.

فيما قامت رئيس لجنه حماية الطفل بالتوعية بالخدمات المقدمة من لجنة الحماية ودورها فى حماية الاطفال ومقرها وكيفية التواصل من خلال خط نجدة الطفل ، وقامت ايضا كمسؤل الوحده السكانيه بفتح حوار مجتمعي بين الموطنين حول المشكلات التي تم رصدها لتحسين المؤشرات السكانية.

و قام مسئول ادارة مشروعك بالحى بالترويج لمبادره مشروعك واهميتها فى تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه لرفع مستوى المعيشه ، و تختص الادارة بتقديم الدعم المالى لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه بالتعاون مع البنوك المشاركه فى ذلك.

قام مدير ادارة محو الاميه للترويج لدخول فصول محو الاميه ودخول الامتحانات الفوريه والرد علي الاستفسارات ، و تم عقد عدد 3 ندوة لتوعية المواطنين ،و قام الاطفال بتلوين رسومات حول بعض السلوكيات لترشيد المياة.