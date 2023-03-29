حى المنتزه أول يؤكد صدور قرار ترميم لعقار السيوف المنهار ولكن لم ينفذ

أكد حى المنتزه أول شرق الإسكندرية على أن العقار المنهار بمنطقة السيوف، والذى تسبب فى إصابة سيدة كانت تمر أسفل العقار صادر له قرار إزالة الدور الأول وترميم الدور الأرضى، ولم ينفذ من قبل صاحب العقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وعمل حواجز خشبية بمحيط العقار لتأمين المارة.

وكانت غرفة عمليات حى المنتزه أول قد تلقت بلاغا بسقوط العقار، حيث فى ساعة متأخرة من مساء أمس تم سقوط ستارة بلكونه وجزء من سقف غرفة الدور الأول علوى من عقار خالى من السكان بشارع مسجد الغانم بمنطقه السيوف بحرى نتج عنه إصابة طفيفة لمواطنة أثناء مرورها أسفل العقار، وتم انتقال أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى والإدارات المهنية والكول الأمنى والدفاع المدنى.

من جهة أخرى، ووفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتصدى لأعمال البناء والتكسير بدون تراخيص، أصدر اللواء محمد عبدالله سحلول تعليمات مشددة برصد وتتبع البلاغات الواردة وسرعة التوجه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون.

وبذات السياق، توجهت وحدة الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد وإدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد إلى شارع محمد فريد لإيقاف أعمال تكسير أعلى سطح عقار، وتم التحفظ على موتور ونش.

وتوجهت الحملة لإزالة سور بأعلى العقار الكائن 4 شارع أبو بكر الصديق من شارع جمال عبد الناصر والتحفظ على كمية من الأسمنت، سياق متصل قامت الحملة بإيقاف اعمال تكسير بشارع متفرع من عقل باشا وتم التحفظ على طاره صاروخ وسلم خشب.