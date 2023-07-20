طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات الدور الثانى

كتبت – مرام محمد

تواصل لجان امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023 بمحافظة الجيزة اليوم الخميس، استقبال الطلاب، حيث يختتم طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثانى الإعدادي بمادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية الرياضية).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام اليوم امتحانهم قبل الأخير في مادتي الفيزياء والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم قبل الأخير في مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

وعقدت امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

-الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

-الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

-الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

-الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

-الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

-الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

-الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

-الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

-الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

-الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

-الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

-"التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.

ومن ناحيته، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أعمال امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسى 2022/2023 مستمرة خلال يومي الخميس والأحد الموافقين 20 و 23 يوليو، مشيرا أن الامتحانات واجب قومي ووطنى ولا إجازات فيها.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.