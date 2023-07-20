"صحة الوادى الجديد" تبدأ اليوم حملة الكشف عن أمراض الثدى بمستشفى الداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن انطلاق حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الداخلة العام ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وذلك من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي، والتي تتواجد بالمستشفى اعتبارًا من اليوم الخميس، وتستمر لمدة أسبوع وناشدت المديرية السيدات من أهالى مركز الداخلة بالمشاركة في المبادرة بالكشف والإطمئنان حفاظًا على صحتهن.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المبادرة تبدأ عملها بمستشفى الداخلة العام وتقوم بأعمال الكشف المبكر عن أمراض الثدي ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر، موجهًا الشكر و التقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة مؤكداً على جهود محافظ الوادي الجديد، فى دعم وصول وحدة الكشف المُبكر عن أمراض الثدي، المجهزة بجهاز الماموجرافي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.