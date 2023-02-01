تعليم الوادى الجديد: حملات توعية لموظفات القطاع للاستفادة من حملة الكشف عن أمراض الثدى

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن البدء في تنفيذ حملات توعية تثقيفية صحية للعاملات بقطاع تعليم المحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف حملات التوعية بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدى وتفعيل الاستفادة من جهاز الماموجرام.
كانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن بدء عمل حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الخارجة التخصصي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي، والتي تتواجد بالمستشفى اعتباراً من يوم السبت 28 يناير 2023 وحتى الخميس 2 فبراير، حيث ناشد قطاع الصحة السيدات المبادرة بالكشف والإطمئنان؛ حفاظًا على صحتهن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وقال الدكتور أحمد محروس وكيل صحة الوادى الجديد، أن حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي انتهت من عملها بمستشفى الداخلة العام، يوم 26 يناير الجاري من خلال وحدة الكشف المتنقل المجهزة بجهاز الماموجرافي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر، موجهًا الشكر و التقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة.
وفى سياق آخر ، أعلن وكيل التعليم بالمحافظة، عن مواصلة تنفيذ خطة العمل فى تنمية وصقل مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال مجموعات التقوية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة و التعليم الإبتدائى تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، و حنان مجدى نائب المحافظ، بتقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة .
وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، أن خطة العمل تستهدف تلاميذ الصفوف الأولى وتهدف إلى تنمية مهارات القراءة وترسيخ محاور التعليم الجديدة لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب الوطن، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ تقييمات للوقوف على مدى تحسن مستوى التلاميذ ،ورصد النتائج بصفة دائمة، وتحقيق التعاون وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما فيه مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
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