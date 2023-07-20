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صحة المنيا: ضبط 261 منشأة طبية خاصة مخالفة لاشتراطات الوزارة

الخميس، 20 يوليو 2023 09:38 م
صحة المنيا: ضبط 261 منشأة طبية خاصة مخالفة لاشتراطات الوزارة مستشفى ـ أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن ضبط 261 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشترطات التي وضعتها الوزارة، وتم توجيه إنذارات لـ183 منشأة منها.
 
وشنت إدارة العلاج الحر في المنيا، حملة علي المنشآت الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وفى إطار خطة مديرية الصحة بالمنيا لإحكام الرقابة والمتابعة  للمنشآت الطبية الخاصة.
 
وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة كثفت الحملات الرقابية والتفتيشية  على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم المرور على 475 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، مؤكدا أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 261 منشأة مخالفة، وتم تنفيذ 2 قرار غلق إدارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة.
وقال الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة،  إنه تم إنذار 183 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع بالإضافة إلى تحرير 2 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم تحريز المضبوطات.
 

مديرية الصحة

العلاج الحر

وزارة الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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