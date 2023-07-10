اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 02:56 م
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العلاج الحر بالدقهلية توجه إنذارات لمستشفيات مخالفة للاشتراطات الطبية.. صور

الإثنين، 10 يوليو 2023 02:42 م
العلاج الحر بالدقهلية توجه إنذارات لمستشفيات مخالفة للاشتراطات الطبية.. صور جانب من الحملات
الدقهلية _محمد الحبشي

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كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضى بتوجيه حملاتها للتأكد من جاهزية المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الطارئة، وللتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة. 
 
وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إن الحملات الرقابية تضمنت المرور على نحو 36 مستشفى خاصة، تبين أن 20 منها دون سلبيات فيما تم توجيه إنذارات لنحو 16 أخرى بضرورة استيفاء الاشتراطات الطبية.
 
وأشار فؤاد أنه فيما يخص سياسات مكافحة العدوى، فقد تبين عدم التزام 4 مستشفيات بتطبيقها على النحو الأمثل إلى جانب رصد العديد من السلبيات بعدد محدود من المستشفيات تتعلق ببرامج الجودة وفصل النفايات. 
 
وأكد مدير إدارة العلاج الحر " أن الفريق الذى قام بالزيارات أعد تقريرا بالسلبيات التى تم رصدها بالمستشفيات لاتخاذ القرار المناسب حيال هذه المخالفات  وتفاديها خلال الفترة القادمة ، مشيرا الى أن مثل هذه الزيارات مستمرة للتأكد من انضباط العمل داخل المستشفيات حرصا على صحة وسلامة المرضى.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.
 
استقبال داخل عياده طبيه
استقبال داخل عياده طبيه

المرور علي عيادات طبيه
المرور علي عيادات طبيه

عيادات طبيه خاصه
عيادات طبيه خاصه

مراجعه الاشتراطات الطبيه
مراجعه الاشتراطات الطبيه

مراجعه مستلزمات طبيه
مراجعه مستلزمات طبيه

مراجعه منشأت طبيه
مراجعة منشآت طبية

 


مديرية الصحة

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