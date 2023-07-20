سموم الإسكندرية: مصابى الاختناق بحمام السباحة الـ 47 حالتهم مستقرة

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أعلن مركز السموم التابع لمستشفى جامعة الإسكندرية، أن المركز استقبل 47 مصاب من المصابين باختناق نتيجة استنشاق مادة الكلور بحمام السباحة بأحد الأندية، وأن الحالات تنقسم إلى أطفال من الأولاد والبنات ومدربين من كبار السن، وتم تقديم كافة الإسعافات الازمة.

وأضاف مركز السموم فى الإسكندرية، أن جميع الحالات مستقرة، وخروجهم عقب تلقى العلاج اللازم من قبل المركز بالمستشفى الجامعى.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بوجود حالات اختناق بين عدد من الأطفال داخل أحد الأندية الخاصة بمنطقة سبورتنج فى نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص، تعرّض عدد من الأطفال لحالة اختناق نتيجة استنشاق "الكلور" أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، تم إسعاف بعضهم على الفور، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.