سعر جرام الذهب اليوم الخميس 20 يوليو 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس عقب استقرار ملحوظ لليوم الخامس على التوالي وسجل الذهب 2165 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، حيث يشهد الطلب على الذهب استقرارا ملحوظا وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

عالميا حقق الذهب صعودا إلي 1975 دولار حيث ينتعش الذهب في أوقات الركود الاقتصادي بشكل كبير كونه يمثل الملاذ الآمن الأول في الأسواق، خاصة أننا شاهدنا تراجعا في عوائد السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع والتي تعد المنافس الأول للذهب.

العائد على السندات لأجل 10 سنوات انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 3.729%، بينما انخفض العائد لأجل سنتين الأكثر تأثراً بتوقعات الفائدة خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.1%، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب لتسجل صعودا ملحوظا.