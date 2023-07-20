تواصل تنفيذ حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية التموين بشمال سيناء حملاتها التموينية بالأسواق والمحلات والمخابز، حيث أعلنت المديرية فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة جديدة بالتعاون ومشاركة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء وقسم مباحث التموين للمرور على الاسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الدقيق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن.

تم خلال الحملة متابعة الالتزام بالأسعار ومطابقة الأرصدة والتأكد من جودة المعروض للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، و1 محضر حيازة وبيع دقيق مخابز زنة 50 كيلو، تحرير 5 محاضر إثبات حالة للمخابز البلدية ما بين ( تصرف - موازين غير قانونية )، وجارى توالى الحملات بصفه مستمرة على مستوى المحافظة.

وسبق وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، تنفيذها حمله أسفرت عن تحرير 13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، تحرير 5 محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، وتنفيذ حملة بمدينة الشيخ زويد اسفرت عن تحرير 10 محاضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، كما حرر فريق من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء 15 محضر مخالفات وإعدم 63 كيلو مواد غذائية انتهت صلاحيتها خلال حملة استهدفت 24 منشأة غذائية بشمال سيناء.