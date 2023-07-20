المجلس الوطنى الفلسطينى يُرحب بدعوة "بريكس" لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أ ش أ

رحب المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الخميس، بمواقف وقرارات مؤتمر مجموعة قمة "بريكس" الذى عقد فى عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، بريتوريا، والتى دعت لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرار 2334، لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فى إطار حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المجلس - فى بيان صادر عن رئاسته - إن هذا الموقف هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وتعبير عن الوقوف مع الشعب الفلسطينى فى دفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة، وهو أيضًا إدانة ورفض للاحتلال وممارساته الإجرامية فى الأراضى المحتلة.

وتوجه المجلس بالشكر والامتنان لمواقف الدول الصديقة المشاركة فى المؤتمر، التى وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى الاستمرار فى ضغطها لدعم الحق الفلسطينى بتنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الفاشى الوحيد على وجه الكرة الأرضية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية، القدس.