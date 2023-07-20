إخلاء سبيل صاحب محل كشرى وعامل الدليفرى بواقعة مصرع ربة منزل بالتسمم بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل صاحب محل كشرى والمدير المسئول بالمحل وعامل الدليفرى، إثر التحقيق معهما عقب واقعة مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنها تناولوا وجبة طواجن من أحد محلات الكشرى بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وكانت لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها ونجلها، إثر تناولهما وجبة طواجن من محل كشرى بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم إخطار مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بوصول ربة منزل متوفاة وإصابة نجلها وزوجها بسبب تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشرى بقرية نوى بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، وتم التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى "خالد" لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى "إسماعيل م"، 50 عاما، لمستشفى قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت التحقيقات.