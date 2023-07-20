إحالة 156 محضرا مخالفات تموينية للنيابة العامة فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 156 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وميت غمر وبنى عبيد وشربين والمطريه والمنصورة وبلقاس واجا والسنبلاوين ومنيه النصر وتمى الأمديد، وتم ضبط 100 مخالفة تموينية في مجال المخابز والمحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات (353 بطاقة) ومحاضر عدم الاحتفاظ بميزان داخل المخبز و محاضر تجميع دقيق بكمية قدرها (17 شيكارة )، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين و محاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر مبيعات وهمية بكمية قدرها (2640 رغيف) و محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (131شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن وفي مجال الاسواق تم ضبط 56 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، ومحاضر تصرف فى سلع تموينية، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر إسيتلاء على سلع تموينية، ومحاضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى، ومحاضر امتناع عن استلام الحصه التموينية لتاجر تموينى، و محاضر سجل 21 بترول و تم التحفظ على1114 علبة سجائر متنوعة و76 كجم لحوم و500 كجم سكر تموينى وتم اتخاذ الاجراءات التموينية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.