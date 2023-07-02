وكيل تموين الدقهلية يقود حملة تموينية على عدد من المخابز في ميت غمر.. صور

الدقهلية _محمد الحبشي

قاد السيد محمد دايرة، المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية ، حملة تفتيشية على المخابز بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، للتأكد من مدى مطابقة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور علي حسن، وكيل المديرية، ومحمد زغلول، مدير الرقابة التموينية، ومصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد صالح، وسامب إبراهيم، وإيهاب رجب، ومجدي حمودة، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8:19 جراما، و15 محضر تصرف في إجمالي 76 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، و50 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرين انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضربن عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر تجميع 165 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضر بيع أزيد من السعر الرسمي، ومحضر تجميع 5 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي الحملة بناءا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باستمرار وتشديد الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان المحددة قانونًا.