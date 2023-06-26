ضبط 706 بطاقات تموينية في حملة مفاجئة قادها وكيل وزارة التموين بالدقهلية

قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة فجر اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023، علي عدد من المخابز للتأكد من سير عملية انتاج الخبز المدعم ووصوله لمستحقيه، وشارك في الحملة على حسن وكيل المديرية، ومفتشى الإدارات الفرعية ناحية مركزى السنبلاوين و تمى الأمديد.

وأسفرت الحملةعن ضبط مخالفات، حيث تم ضبط مخبزين لقيامهما بتجميع إجمالى 706 بطاقات تموينية ذكية، وتم التحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، إضافة لضبط مخبزين لانتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وفى سياق متصل تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جراما، وضبط مخبز لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ياتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.