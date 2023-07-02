وزارة العمل تتيح التدريب المهنى وتأهيل الشباب فى 27 مركزا مجانا.. التفاصيل

كتبت آية دعبس

تنفذ وزارة العمل ، خلال الفترة الجارية، خطة لتطوير مناهج التدريب المهنى لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتأهيل الشباب له، لذا يستعرض "اليوم السابع" من خلال هذا التقرير عناوين مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وهى:

1. محافظة القاهرة: شهداء الكتيبة 103 صاعقة، عنوانه: 9 شارع مهمشة – الشرابية.

2. محافظة الإسكندرية:

أ‌- مركز التدريب المهنى "شرق"، وعنوانه 45 شارع بولكلى - المصحة بجوار مستشفى رعاية الطفل.

ب‌- مركز الحضرة، وعنوانه ش المحطة - الحضرة البحرية - خلف مستشفى المواساة.

ج‌- مركز الهانوفيل، وعنوانه طريق إسكندرية مطروح أمام ميدان الهانوفيل.

د‌- مركز "محرم بك"، وعنوانه 100 شارع محسن باشا ـ محرم بك.

3- محافظة بورسعيد: مبنى مديرية وزارة العمل ببورسعيد، وعنوانه: بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز وبجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.

4- محافظة دمياط: مركز تدريب مهنى "دمياط الجديدة"، وعنوانه دمياط الجديدة - بجوار محطة بنزين التعاون للبترول.

5- محافظة الدقهلية:

أ‌- مركز تدريب السنبلاوين وعنوانه مدينة السنبلاوين - شارع عزبة صقر ـ أمام ورش مجلس المدينة.

ب‌- مركز التدريب المهنى بالمنزلة وعنوانه المنزلة الجديدة - حي عرفات - بجوار التأمين الصحي.

ج - مركز تدريب أجــا، وعنوانه أجا- شارع فهمي ـ البيلوق ـ بجوار مكتب البريد.

د- مركز تدريب ميت غمر، وعنوانه ميت غمر - شارع الحرية ـ بجوار المرور.

6- محافظة الشرقية:

-مركز تدريب مهنى الصيادين، وعنوانه 3 شارع الكمال ـ الزقازيق.

-مركز النحــال، وعنوانه بجوار سنترال شرق الزقازيق – خلف الصالة المغطاة - قسم النحال.

7- محافظة القليوبية

-مركز التدريب المهنى بالخانكة، وعنوانه مدينة الخانكة - خلف مركز الشرطة القديم - بجوار مطافي الخانكة.

8- محافظة كفر الشيخ

-مركز التدريب المهنى "فـــوه"، وعنوانه طريق فوة دسوق - أمام مستشفى التأمين الصحي.

9- محافظة الغربية

-مركز التدريب المهنى "محلة مرحوم"، وعنوانه محلة مرحوم خلف شركة الغازات البترولية.

10-محافظة المنوفية

-مركز تدريب مهنى أشمون، وعنوانه 26 شارع الروضة متفرع من شارع سعد زغلول بجوار مدرسة أشمون الثانوية بنات.

11- محافظة الإسماعيلية

-مركز تدريب مهنى المستقبل، وعنوانه مدينة المستقبل عمارات مبارك بجوار المعهد الديني في الإسماعيلية.

12- محافظة الجيزة

-مركز تدريب منشأة البكارى، وعنوانه شارع الجسر ـ منشأة البكارى - عطاطي، الهرم.

-مركز تدريب بولاق الدكرور، وعنوانه شارع ال عامر متفرع من شارع همفرس.

13- محافظة بنى سويف

-مركز تدريب شرق النيل، وعنوانه خلف كلية التعليم الصناعي - مدينة بني سويف الجديدة.

14- محافظة المينا

-مركز تدريب مهنى المنيا، وعنوانه المنطقة الصناعية – المحطة.

15- محافظة أسيوط

-مركز تدريب أسيوط، وعنوانه بني غالب، قسم الواحات الخارجة.

16- محافظة سوهاج

-مركز تدريب مهنى سوهاج، وعنوانه شارع ترعة باجا بجوار مدرسة النور للمكفوفين بحرى فرن الفرسان.

-مركز تدريب "طهطا" شارع السوق البراني.

-مركز تدريب الكوثر، وعنوانه حي الكوثر بجوار قسم شرطة الكوثر.

17- محافظة أسوان

-مركز تدريب المحمودية، وعنوانه منطقة المحمودية - عمارات المهندسين.

18- محافظة مطروح

-مركز تدريب مطروح، وعنوانه حي الشروق الكيلو 71.

19- محافظة الوادي الجديد

-مركز تدريب الخارجة، وعنوانه الوادي الجديد - طريق الداخلة الخارجة - المنطقة الحرفية.

20- محافظة شمال سيناء

-مركز تدريب الشهيد عبد الناصر سلامة (العريش سابقا)، وعنوانه أمام قسم ثان العريش.

-مركز الشيخ زويد، وعنوانه الشيخ زويد الطريق العام.

-مركز بئر العبد وعنوانه بئر العبد الشارع العام.

21- محافظة السويس

-مركز تدريب حي عتاقه.

22- محافظة البحيرة

-مركز تدريب مهنى حوش عيسى، وعنوانه أرض الشونة بجوار كلية علوم القرآن.

23- محافظة قنا

-مركز تدريب مهنى "فقط"، وعنوانه القصير - قنا، الظهير الصحراوي لمحافظة قنا.

24- محافظة جنوب سيناء

-مركز تدريب مهنى "الطور"، وعنوانه بجوار مديرية القوى العاملة بمدينة الطور.

25- محافظة الأقصر

-مركز تدريب مهنى "الرضوانية"، وعنوانه مدينة الطود – الرضوانية.