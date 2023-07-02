هل يمكن للكوليسترول غير المنضبط أن يؤدي لمشاكل في الجهاز الهضمي؟

ايناس البنا



الكوليسترول عبارة عن دهون، وهي مواد دهنية تخدم أغراضًا عديدة في الجسم. يقوم الكبد بإنتاج الكوليسترول في الجسم. الباقي مشتق من الوجبات التي يتناولها الشخص، ومع ذلك، هل تعلم أن الكوليسترول غير المنضبط يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي؟

فيما يلى نتعرف على الطرق المختلفة التي يمكن أن يتسبب فيها ارتفاع الكوليسترول في حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

ارتفاع نسبة الكوليسترول وتأثيره

وفقا لموقع " webmd"، يمكن أن يكون لمستويات الكوليسترول غير المنضبط آثار سلبية عديدة على الجهاز الهضمي (GI). واحد منهم هو تكوين حصوات المرارة وهي حصوات الكوليسترول التي تتطور عندما يكون هناك خلل في مكونات الصفراء، وهو سائل ينتجه الكبد للمساعدة في هضم الدهون، يمكن أن تسد هذه الحصوات القنوات الصفراوية ، مما يسبب آلامًا شديدة في البطن ، والغثيان ، والقيء ، واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.



علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤثر مستويات الكوليسترول غير المنضبطة بشكل غير مباشر على نظام الجهاز الهضمي من خلال ارتباطها بالسمنة، غالبًا ما يصاحب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم زيادة الوزن والسمنة ، وكلاهما من عوامل الخطر المعروفة لاضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة.



تم ربط حالات مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والقرحة الهضمية ومتلازمة القولون العصبي (IBS) بالسمنة لذلك، من المعقول أن نقترح أن الكوليسترول غير المنضبط، عندما يكون مصحوبًا بزيادة الوزن ، قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي.

ارتفاع نسبة الكوليسترول: الإدارة والتدابير الوقائية هل تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ؟ لا تقلق! نقدم لك بعضًا من أسهل الطرق لإدارة ومنع الكوليسترول من الخروج عن سيطرتك. ممارسة نشاط بدني منتظم يمكن أن تؤدي المشاركة في 30 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة التي ترفع معدل ضربات القلب خمس مرات على الأقل في الأسبوع إلى تحسين كوليسترول HDL (الكوليسترول الجيد) وخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

تجنب التدخين يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين أيضًا إلى زيادة نسبة الكوليسترول الحميد، ويمكن للشخص تجربة العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا اتبع نظامًا غذائيًا يشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والفاصوليا والبروتينات الخالية من الدهون مثل فول الصويا والدواجن والأسماك، قلل من تناول الملح والسكر والدهون المشبعة والدهون المتحولة واللحوم الحمراء، اختر الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في مصادر مثل زيت الزيتون والأفوكادو. تناولي الكحول باعتدال قد يؤدي تناول الكحول بشكل معتدل ، وهو ما يعني تناول مشروب واحد أو أقل يوميًا للنساء ومشروبين أو أقل يوميًا للرجال، إلى ارتفاع طفيف في مستويات الكوليسترول الحميد.



استشارة الطبيب المنتظمة يجب على المرء مناقشة إمكانية تكميل علاج الكوليسترول بأدوية مثل النياسين أو الفايبرات أو أحماض أوميغا 3 الدهنية مع الطبيب.

من الواضح أن الكوليسترول يمكن أن يؤثر على صحة الجهاز الهضمي. إن تكوين حصوات المرارة ، وتطور NAFLD، والارتباط مع اضطرابات الجهاز الهضمي المرتبطة بالسمنة، تسلط الضوء على الصلة المحتملة بين الكوليسترول ومشاكل الجهاز الهضمي. من خلال تبني أسلوب حياة صحي والعمل عن كثب مع المتخصصين في الرعاية الصحية ، يمكن للأفراد التخفيف من المخاطر المرتبطة بالكوليسترول غير المنضبط والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي المثلى.