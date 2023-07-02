مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

كتبت رحاب نبيل

تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات جدة - القاهرة، 5 رحلات المدينة - القاهرة لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والأثار والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

ونقلت شركة مصر للطيران خلال موسم الحج، 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و 5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و 8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و 10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.