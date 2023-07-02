مصرع عامل على يد عاطل بسبب تهربه من سداد مبلغ مالى بالقناطر الخيرية

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "خالد م ع"، 16 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب، والمتهم "محمد ج ف"، وشهرته "حمص" 32 سنة، بائع مشروبات ساخنة، مسجل خطر، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، وصادر ضده أحكام، تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة للمتوفي بالصدر.

جرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المجني عليه اقترض مبلغ مالي من المتهم، وعندما طالبه المتهم بسداده تهرب منه، وتسبب ذلك في المشاجرة، وتسديد المتهم طعنة له، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأمرت النيابة بحبسه.