استمرار توافد الأهالى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بحدائق القناطر الخيرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت حدائق الري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إقبالا من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فتحت الحدائق أبوابها فى السابعة صباح اليوم السبت، حيث شهدت إقبالا متزايدا من الأسر والمواطنين للتنزه بالحدائق للاستمتاع بجو الحدائق البديع والمناظر الخلابة التي تضمها الحدائق، وسط الخضرة الخلابة ونهر النيل العظيم الذي يحتضن الحدائق.

واكتست حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بحلة جديدة زادها جمالا على جمالها المتألق لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد، حيث رفعت إدارة ري القناطر الخيرية حالة الطوارئ، وتم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

وتشهد حدائق القناطر الخيرية، إقبال كبير من المواطنين والأسر خاصة في الأعياد والمناسبات العامة للاستمتاع المناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحدائق، والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل العظيم، في جو أسري، وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تحتويها الحدائق.

وأوضح المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أن أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وكذلك حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

وأكد أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر، أن مدينة القناطر من أهم الأماكن للخروج في العيد القليوبية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيه للفرد".

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال العيد، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الحدائق وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، حيث تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.

وكشف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، بأنه تم تدعيم الحدائق بعربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.