مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين يتواصل.. اعرف التفاصيل

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، أعمال تطوير متواصلة بعدد من مناطقها ومزاراتها السياحية، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن ما تشهده مدينة سانت كاترين يعد أبرزها تطوير وادى الأربعين وإنشاء الممشى السياحى الترفيهى تطوير مركز البلدة التراثية وساحة ومبنى السلام.

وأشار محافظ جنوب سيناء، أن هذا يأتى فى إطار مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تفقدوا تطوير وادى الأربعين وإنشاء الممشى السياحى الترفيهى، حيث تم إزالة الطريق الأسفلتى، وإنشاء ممشى سياحى ترفيهى بديلا عنه، وإنشاء طريق بديل له باستخدام الإنترلوك، وجار صب الخرسانة الملونة للممشى السياحى بطول حوالى 900 متر، من مركز الزوار حتى بداية المدينة التراثية، وجارى تنفيذ أعمال الزراعة.

كما تفقدا، تطوير مركز البلدة التراثية، وتشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادى المقدس، وتطوير المحال القائمة، وإنشاء بازارات جديدة، وإنشاء موقف الاتوبيسات السياحية، وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة، وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للبازارات الجديدة، وتم تطوير 4 محلات قائمة، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات بالمسجد، وأعمال تنسيق الموقع ومواقف انتظار الأتوبيسات.

وقال أن من مكونات المشروع المنتجع السياحى أعلى الهضبة، ويضم، مبنى الاستقبال على مساحة 1200 م2، و4 فيلات على مساحة 520 م2، - و14 شاليه (2 غرفة) على مساحة 2940 م2، و3 شاليهات (4 غرف) على مساحة 720 م2، وجارى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال تنسيق الموقع.

اضاف أن المشروع يشمل إنشاء ساحة ومبنى السلام، وتتكون من ساحة خارجية، وساحة كبرى للاحتفالات الخارجية تسع 5 آلاف شخص، ومبنى عرض متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات تسع 500 شخص، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وجارى تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع، والنزل البيئى الجديد "الامتداد"، ويضم (192 غرفة فندقية بيئية (7 مبان) – مطعم لكل مبنى – خدمات – مبنى استقبال مركزى للنزل القائم والجديد – حديقة صحراوية بمحاذاة سفح الجبل تربط النزل البيئى الجديد بالفندق الجبلى – ممشى (درب موسى) يحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولاً لجبل التجلي).

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى انه يجرى العمل فى تطوير دير سانت كاترين، وتشمل ممشى وادى الدير والمنطقة الأمنية وساحة انتظار السيارات وخدمات السائحين ومبرك للجمال وكذا مشروع حمايه الدين من أخطار السيول.

وقال إنه يجرى العمل فى إنشاء مركز الزوار ويشمل المشروع على دور أرضى + أول + روف مشاة، وتبلغ مساحة الدور الأرضى 3170 م2، ويضم مركز الزوار المكونات التالية (استقبال ومعلومات – محلات – مكاتب إدارية – مكاتب حجز رحلات وطيران – مطعم وكافيتريا – القبة السماوية)، وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات والأعمال الكهربائية، كما يتم التأثيث تمهيداً للتشغيل التجريبى.

وأضاف انه يجرى فى مدينة سانت كاترين إنشاء منطقة الزيتونة والتى تضم 21 مجمعا سكانيا بها 564 وحده تشطيب فوق المتوسط وفاخر بمساحات متنوعة بالإضافة لمسجد وكنيسة.