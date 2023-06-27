مياه وأكل وكاميرا أهم ما تحتاجه لرحلة سفارى بسانت كاترين خلال العيد

كتبت منال العيسوى

مدينة سانت كاترين من المدن التى لا تتوقف الزيارات إليها على مدار العام، وبها ما تستمتع به سواء الأماكن أو سكانها من القبائل العربية، وهى أحد المحميات الطبيعية، والمدينة التى اختارها الله فجعل فيها الجمال فى كل شبر تطىء فيه قدماك.

خلال هذا التقرير نضع لك بعض التفاصيل التى تساعدك على قضاء رحلة سفارى رائعة داخل المدينة المقدسة

عليك أولا أن تختار رفيق رحلتك وتجهز مايلزمك لهذه الرحلة.

أولا اترك جميع المتعلقات الشخصية، وخذ معك حقيبة صغيرة يسهل حملها وضع فيها زجاجة مياة وزجاجة ثلج، وخذ بعض الأطعمة الخفيفة وموبايلك لتسجل رحلتك.

ثانيا يمكنك ارتداء حذاء مريح لأن أغلب الرحلة ستكون سيرا على الأقدام وصعود الجبال تكون أشبه بممرات.

عليك البدء لرحلتك من وادي بين الجبال والذى يضم حديقة وبئر ماء، يمكنك من سماع خرير المياه وأنت تتحرك وسط الجبل ولن تعرف مصدر هذه المياه.

خلال رحلتك عليك التوقف بين الحين والآخر لأخذ استراحة بسيطة ويمكنك استقلال الجمال فى جبل الخديوى عباس والذى سيستغرق منك ساعة تقريبا ذهاباً وإياباً لمشاهدة مدينة سانت كاترين من أعلى.

بعد ذلك يمكن أن تتخذ مسارك بعمق وادى طينة لتنبهر بالأحواض المائية والحدائق وهنا ننصحك أن تفترش الأرض وتجلس لتناول الطعام وسط هذه الطبيعة الخلابة.

هناك فرش الرمانة وهو أحد المناطق على هيئة ممرات ضيقة تنقلك ما بين القنوات المائية والصخور وكن حريصا على تنقل قدميك على هذه الصخور حتى لا تنزلق وتستمتع بتسلقها.

لا تقلق فطول الرحلة لن يكون شاقا عليك فهناك بين الحين والآخر بعض الحمامات الصغيرة التى تحتوى على أماكن لقضاء الحاجة أو أخذ دش سريع وأيضا يمكنك أن تختار مكانا ظل وتسترخى بعض الوقت.

هناك أيضا وادى سيلة، هو الوادى ذو الكهوف الكثيرة والأحجار المتنوعة، وهناك ستجد رجل عجوز يهديك بعضها ويقدم لك الشاى السيناوى والأكل أن نفذ طعامك.