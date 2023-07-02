محافظ قنا يتفقد موقع انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية فى الصالحية بقنا

قنا - صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بعد حدوث انهيار جسر ترابي بأحد أحواض الغابة الشجرية بمشروع توسعات الصرف الصحي، والتي تخدم مدينة قنا وقري الجبلاو، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس عماد الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب العمدة مبارك عضوا مجلس النواب.

ووجه محافظ قنا، خلال الجولة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أهمها وقف الصرف علي هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع علي مساحة 250 فدان، مع البدء فورا في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي ( المنقاه ) وصرفها علي مساحة 350 فدان أخري معده لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير، والعمل بالتوازي للانتهاء من عمل ( تبديلة ) لخط السيب من محطة رفع المياه المنقاه القائمة للصرف علي مصرف الجبلاو بعد أن تم الحصول على ترخيص من وزارة الري كحل دائم ونهائي.

وألتقي محافظ قنا، بملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد أحواض الغابة الشجرية، وأكد لهم بأنه تم تشكيل لجنة انتهت من إعداد تقرير عن الواقعة وحصر الخسائر لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الاراضي وليس المتعديين علي أراضي أملاك الدولة.