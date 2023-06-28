قنا تنظم كرنفالا لأطفال دور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. صور

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الكرنفال الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، للإحتفال بعيد الأضحى المبارك مع الأيتام وأسر شهداء العمل بهدف إدخال السرور على قلوبهم، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائب مصطفي محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة سناء الحساني والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.
وشهد الكرنفال تقديم العديات وحلويات العيد والألعاب للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، فضلا عن تنظيم جولة بالطفطف من فندق بسمة إلي مكتبة مصر العامة وتنظيم رحلات نيلية، لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم.
وأكد الداودى، دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.
قنا تنظم كرنفال لأطفال دور الرعاية (1)
قنا تنظم كرنفال لأطفال دور الرعاية (2)
قنا تنظم كرنفال لأطفال دور الرعاية (3)
قنا تنظم كرنفال لأطفال دور الرعاية (4)
قنا تنظم كرنفال لأطفال دور الرعاية (5)
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