قنا تنظم كرنفالا لأطفال دور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. صور

وشهد الكرنفال تقديم العديات وحلويات العيد والألعاب للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، فضلا عن تنظيم جولة بالطفطف من فندق بسمة إلي مكتبة مصر العامة وتنظيم رحلات نيلية، لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم.

وأكد الداودى، دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.