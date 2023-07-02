محافظ المنيا: توزيع لحوم أضاحى 174 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن ذبح 174 رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى و مراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية والطب البيطرى خلال أيام عيد الأضحى ضمن حملة صك الأضحية.

وأكد المحافظ على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى فى دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير، لافتا إلى أنه تم مراعاة العدالة حسب التوزيع الديموغرافي لضمان وصول الأضاحى للفئات المستهدفة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا أن عمليات ذبح الأضاحى تمت وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والطب البيطرى والصحة والتضامن الاجتماعى، وتم الذبح فى 9 مجازر وبمساهمة 119 جمعية شريكة، حيث تم توزيع اللحوم على 27 ألف أسرة بواقع 115 قرية على مستوى مراكز المحافظة.