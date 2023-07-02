صيانة المعديات لخدمة أهالى ديرمواس بالمنيا بتكلفة 2 مليون جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

تعد المعديات النيلة فى كثير من مراكز محافظة المنيا، شريان الحياة الذى يربط بين الشرق والغرب، لذلك هناك اهتمام خاص بها من قبل الوحدات المحلية، وذلك للتيسير على المواطنين بقرى شرق النيل، مما يدفع الوحدات المحلية بإجراء الصيانة الدورية لها

ومن بين تلك المراكز مركز ديرمواس شمال المنيا، والذى يحظى باهتمام كبير، نظرا لما يمتلكه المركز من أهمية تاريخية بالمحافظة، وبين تلك القرى مجلس قروى تل بنى عمران، والذى كان ينتظر المعديات النيلة بشكل عاجل، حتى تم الانتهاء من أعمال صيانة العبارة آمون واللنش عادل ووصولهما لمرسى الحاج قنديل التابع لمجلس قروى تل بنى عمران.

وتعد العبارة واللنش من أهم وسائل النقل والربط بين القرى فى شرق وغرب النيل، وقد أجرت الوحدة المحلية أعمال العمرة الشاملة، وكل ما يلزم بجسم العبارة واللنش بإحدى شركات قناة السويس بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليون جنيه وذلك لخدمة أهالى قرى مركز ديرمواس وقرى شرق النيل.

من جانبه، أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن العمرات تهدف إلى ضمان جودة وفاعلية تشغيل المعديات ومراعات التيسير على مواطنى شرق النيل وتيسير انتقالهم من والى المدينة والمناطق المجاورة.

وأكد رئيس المركز، على أهمية إجراء الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة وتوفير كل متطلبات السلامة والصحة المهنية وأطواق النجاة. وتفعيل الرقابة على التشغيل والتحصيل لضمان الانضباط والعمل على راحة المواطنين.