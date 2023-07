فرنسا.. صديق نائل يكشف معلومات جديدة ومقطع يوثق لحظة مقتله.. فيديو

في معلومات تروى للمرة الأولى، كشف صديق الفتى نائل المرزوقي، الذي قتل برصاص الشرطة الفرنسية بإحدى ضواحي باريس، تفاصيل اللحظات الأخيرة المرعبة.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان نائل خلال الواقعة برفقة اثنين من أصدقائه، في السيارة التي كان يقودها، لحظة توقيفه من جانب عناصر شرطة فرنسا، إلا أن أحد الصديقين فر مرعوبا من المكان بعد قتل نائل فيما الآخر ظل في السيارة.

This is the moment 17 year old Nahel M was shot dead at point blank range by a French policeman in the Paris suburb of Nanterre. The killing has led to three consecutive nights of rioting across France. pic.twitter.com/J5osn9CnNi