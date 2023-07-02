اليوم السابع
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فرنسا.. تسجيل أكثر من 800 حريق بالأماكن العامة خلال الاضطرابات

الأحد، 02 يوليو 2023 11:56 ص
فرنسا.. تسجيل أكثر من 800 حريق بالأماكن العامة خلال الاضطرابات احتجاجات فرنسا
وكالات

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قالت محطة LCI الإذاعية نقلا عن معطيات وزارة الداخلية الفرنسية، إنه تم تسجيل أكثر من 800 حريق في الأماكن العامة على خلفية أعمال الشغب التي عصفت بالبلاد مؤخرا.

وأضافت: "تم تسجيل 871 حريقا في الأماكن العامة (بما في ذلك 2560 يوم السبت) و 577 حريقا في السيارات والمركبات (1350 يوم السبت) و 74 حريقا في المباني (234 يوم السبت)".

وأشارت المحطة إلى أن 10 مخافر للشرطة وستة أقسام للشرطة و 10 ثكنات لقوات الدرك تعرضت للهجوم.

صباح يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.


فرنسا

احتجاجات فرنسا

حرائق

باريس

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