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طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بسوهاج.. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 08:53 ص
طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بسوهاج.. صور طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان
سوهاج - محمود مقبول

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توافد طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، لأداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك داخل 82 لجنة امتحان من بينهم 72 لجنة أساسية و10 لجان احتياطية موزعين على 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات التعليم بمحافظة سوهاج، وتم تخصيص لجنة للطلاب المكفوفين ولجنة لطلاب مدارس المتفوقين، وتتم أعمال التفتيش من على الباب الرئيسى للجنة بإستخدام العصا الإلكترونية وذلك عقب الانتهاء من كافة التدابير اللازمة الخاصة بالامتحانات،  صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب على مستوى المحافظة المقيدين لأداء الإمتحان من بيمهم 21 ألفا و500 طالب وطالبة إنتظام و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالى 29 ألفا و400 طالب يؤدون الإمتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تجهيز 24 استراحة للاستقبال المراقبين والملاحظين القائمين على الامتحانات وتم تجهيزها وفرشها وتدعيمها بكافة الأجهزة المطلوبة من مبردات مياه وثلاجات وأثاث ومراتب ومراوح، وتم توفير العمالة اللازمة لمساعدة المراقبين والملاحظين المقيمين وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم و أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.

طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (1)
طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (1)

 

طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (2)
طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (2)

 

طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (3)
طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (3)

 

طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (4)
طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (4)

 

طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (5)
طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (5)

 

طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (6)
طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان (6)

 


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