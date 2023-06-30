26 محطة صرف بديرمواس المنيا.. اعرف محطة تانوف لخدمة الأهالى ضمن حياة كريمة

مشروعات متنوعة تشهدها 5 مراكز بمحافظة المنيا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصرى، بين مشروعات تعليم وصحة وطرق ومراكز شباب، ومحطات صرف ومعاجة وغاز طبيعى، وكثير من المشروعات التى تشهدها القرى فى ظل المبادرة فيما يقرب من 19 قطاعا، تساهم فى تحقيق أحلام المواطنين لتنمية قراهم.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه يجرى العمل بشبكات الصرف الصحى بقرى الناصرية واسمو العروس، وكذلك أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية تانوف والمقامة على مساحة 17 فدانا لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأضاف طه أن مركز ديرمواس يشهد طفرة كبيرة فى المشروعات التى تغزو جميع قرى المركز، ومن أهم تلك المشروعات مشروعات الصرف الصحى حيث يتم تنفيذ 26 محطة صرف صحى بقرى مركز ديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة منها 22 محطة رفع و4 محطات معالجة، إلى جانب شبكات الصرف الصحى التى تغطى كافة قرى مركز ديرمواس.

وأكد رئيس المركز، أن هناك متابعة مستمرة، وتسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للإنتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

ومن ناحيته قال راشد خلف أحد الاهالى، أن مشروعات الصرف الصحى التى تغزوا القرى كانت بالنسبة لنا مجرد حلم بعيد، ولم نكن نصدق أن الصرف الصحى سوف يدخل تلك القرى، وعندما تم اطلاق مبادرة حياة كريمة شعرنا فى هذا الوقت بالامل لكن مع بداية التنفيذ تأكدنا أننا لا نحلم وأن ما نشاهده هو امر واقع.

أما توفيق شرف أحد الأهالى قال أن مشروعات الصرف الصحى ومحطات المعالجة اصبحت داخل كل القرى وليس قرية واحدة، وبجانبها مشروعات خدمية اخرى مثل الوحدات الصحية ومراكز الشباب ورصف الطرق والانارة وغيرها من المشروعات التى تحقق تنمية القرية فى الريف بشكل حقيقى هذا إلى جانب مشروعات الاسكان التى تقوم بها المرادرة لتوفير سكن كريم لأهالى القرى.

يذكر أن حياة كريمة بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار، بإجمالى 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.