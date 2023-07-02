اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يوليو 2023 10:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الغربية" تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في طنطا

الأحد، 02 يوليو 2023 09:07 م
"تموين الغربية" تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في طنطا حملة تموينية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مضرب أرز بمركز طنطا، وضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع الأعلاف بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية عليها.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت كلا من أحمد ورد،  محمود برغوث، السيد الحواله المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وذلك لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركز ومدينة طنطا.
 
وتم ضبط مضرب أرز بداخله 10 طن سكر شكائر مجهول المصدر بالمخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر من  رئيس الجمهورية، كما تم ضبط محل لبيع المواد الغذائية يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و200 عبوة سجائر مسرطنة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

تموين الغربية

سكر

سجائر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة