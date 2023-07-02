"تموين الغربية" تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في طنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مضرب أرز بمركز طنطا، وضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع الأعلاف بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت كلا من أحمد ورد، محمود برغوث، السيد الحواله المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وذلك لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركز ومدينة طنطا.

وتم ضبط مضرب أرز بداخله 10 طن سكر شكائر مجهول المصدر بالمخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجمهورية، كما تم ضبط محل لبيع المواد الغذائية يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و200 عبوة سجائر مسرطنة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.