ضبط 1.2 طن مخلل بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بناء علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية ضمت مفتشي الرقابة التجارية، تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1200 كجم مخلل داخل براميل بدون بيانات ومشتبة في صلاحيتة بإحدي معامل المخللات مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، كما تم ضبط عدد 239 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر من إحدي محلات بيع السجائر.

كما قامت الحملة بتحرير 2 محضر ضد أصحاب محلات بيع السجائر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 14 جنيه في العلبه الواحدة

، حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.