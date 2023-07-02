اليوم السابع
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انهيار جزئى بعقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

الأحد، 02 يوليو 2023 01:13 م
انهيار جزئى بعقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات انهيار جزئى لعقار
الإسكندرية - جاكلين منير

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تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 شارع الفراهدة دون اصابات، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة بحارة النجاة وفتح الطريق 
 
وجاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئى، المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، إدارة المشروعات .
 
وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالاسكندرية، قد تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من عقار قديم ، حيث سقط جانب من عقار خالي من السكان ولا يوجد أي اصابات، وذلك بالعقار رقم 26 بشارع الغزالى.
 
فيما قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية. 
 
وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي اللبان فور سقوط أجزاء من العقار .
 
وقامت وحدة التدخل السريع، بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية .

 


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