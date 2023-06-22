إنهيار بلكونة عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون اصابات

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، قد تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من عقار قديم، حيث سقط جانب من عقار خالي من السكان ولا يوجد أي اصابات ، وذلك بالعقار رقم 26 بشارع الغزالى.

فيما قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك ، بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان ، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار ت 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي - اللبان فور سقوط أجزاء من العقار .

وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.