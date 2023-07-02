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الكهرباء: منظومة العدادات مسبوقة الدفع مؤمنة ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك

الأحد، 02 يوليو 2023 03:07 م
الكهرباء: منظومة العدادات مسبوقة الدفع مؤمنة ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز القارئ الضوئى "اوبتيكال" الذى يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع، لا علاقة له على الإطلاق بالرصيد الموجود بالعداد، وإنما يقتصر دوره على تسجيل البيانات الموجودة بالعداد ومتابعة عدد الشحنات فقط.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منظومة شحن العدادات مسبوقة الدفع تتم بشكل إلكترونى معقد ودقيق يحافظ على حق المواطن، موضحا أن المنظومة مومنة بشكل جيد ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك.
 
وقال حمزة إن الجهاز المستخدم في متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع يسمى بالقارئ الضوئي يتم وضعه خلف العداد ويقوم بتحميل كافة البيانات الخاصة بالعداد منذ تاريخ تركيبه وحتى لحظة الكشف، موضحا أن الهدف من متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع هو ضمان عدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب بالعداد.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

سرقات التيار الكهربائي

القارئ الضوئي



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