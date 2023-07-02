القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنى بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الاشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (مــبلغ مالى أكثر من 9 مـليــون جنيــه - هاتف محمــــول ).

وبمواجهتــه اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثانى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص)، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الاتجار بالنقد مع باقى المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.