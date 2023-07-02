اليوم السابع
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الأحد، 02 يوليو 2023 04:12 ص
أكرم القصاص
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البيت الأبيض: رئيس الوزراء السويدي يزور أمريكا 5 يوليو لبحث انضمام بلاده للناتو

الأحد، 02 يوليو 2023 04:00 ص
البيت الأبيض: رئيس الوزراء السويدي يزور أمريكا 5 يوليو لبحث انضمام بلاده للناتو أولف كريسترسون
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أفاد البيت الأبيض بأن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون سيزور الولايات المتحدة، في الخامس من يوليو الجاري؛ لبحث العلاقات الثنائية وانضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي"ناتو".
 
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير - في بيان السبت- إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض يوم الأربعاء 5 يوليو؛ لتعزيز العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسويد".
 
وأضافت أن "الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء السويدي، سيراجع التعاون الأمني المتنامي بين البلدين، ويؤكدان وجهة نظرهما بأن السويد يجب أن تنضم إلى الناتو في أقرب وقت ممكن".
 
وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن بايدن وكريسترسون سيناقشان التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، ولتوثيق التنسيق عبر الأطلسي بشأن الصين. كما سيتحدثون عن التنسيق الوثيق في معالجة أزمة تغير المناخ، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة والناشئة.

السويد

البيت الابيض

اولف كريسترسون



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