أسعار الذهب الآن تتراجع 10جنيهات وعيار 21 يُسجل 2220 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب ف ي مصر اليوم في التعاملات المسائية تراجع للمرة الثالثة بحوالي 10 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها للجرام مقابل 2230 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2539 جنيها.

عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1903 جنيها.

الجنيه الذهب 17760 جنيها.

الطلب على الذهب

كشف محسن فوزي عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة الأخيرة، خاصة عيار 18 والذي يشهد حاليًا طلب مرتفع وذلك معحدوث تحركات ملحوظة في الذهب مؤخراً.

أكد محسن فوزي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه في الأسواق لشراء عيار 18 يتزايد خلال الفترة الحالية، في ظل طلب مرتفع بالقاهرة الكبرى ليصل حجم الطلب عليه 80 % ، مشيراً إلي أن محافظات وجه قبلي لا يزال عيار 21 هو المتصدر من حيث حجم المبيعات.

وأشار إلى أن الاتجاه في المستقبل سيكون لعيار 18 وأن الاتجاه العالمي لهذا العيار ، لكن في محافظات كثيرة بمصر لا يلقى رواجًا، لكن مع الوقت فإن اتجاه المستهلك سيكون للسعر الأفضل وهناك فارق سعرى كبير وواضح بين 18 و 21.

وبسؤاله عن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة ، أكد محسن فوزي، أن سوق الذهب مرتبط بعدة عوامل منها سعر الذهب في البورصة العالمية والذى شهد مؤخراً هبوط ملحوظ كما يرتبط الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب وكذلك سعر صرف الدولار فى الأسواق، ومع هدوء وتيرة المعلومات المغلوطة حول مستقبل العملة المحلية وحدوث اتزان في الطلب شهدنا هبوط في سعر الذهب ، لذلك يظل مستقبل أسعار الذهب في مصر مرهون بوضع الطلب على المعدن الأصفر وحجم المعروض من الذهب.