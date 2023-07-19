اليوم السابع
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نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يحتفلون بذكرى الهجرة بالتواشيح والابتهالات.. فيديو

الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:32 م
نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يحتفلون بذكرى الهجرة بالتواشيح والابتهالات.. فيديو احتفالات النزلاء بذكرى الهجرة بالتواشيح والابتهالات
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو تنظيم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، كما تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والابتهالات، والحديث عن الدورس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وكذا قدم النزلاء عدة فقرات "إنشاد وابتهالات دينية".
 
وفى نهاية اللاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
 

احتفالات السجناء

السجون

الداخليه

ذكرى الهجرة



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