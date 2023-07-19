مصمم الأزياء مايكل سينكو: سأقدم تصميمات مستوحاة من حضارة مصر بمهرجان العلمين

محمد شعلان

عبر مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي المشارك في "الفاشون شو" بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادته وتطلعه للمشاركة في مهرجان العلمين، قائلا: "اتطلع لسرعة القدوم إلى القاهرة ومهرجان العلمين، وقمت بتصميم العديد من التصميمات الخاصة، وزرت مدن عالمية مثل نيويورك وباريس ولندن ولكن مصر تمثل إلهام دائم لي".

وأشار مايكل سينكو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه سيعرض العديد من التصميمات المستوحاة من الثقافة المصرية الرائعة في مهرجان العلمين، مؤكدا أن مشاركته في مهرجان العلمين ليكون مختلفا ورؤية أناس مختلفين، وتصميمات وثقافات مختلفة.

واستكمل: "أتابع وأعلم الكثير عن مدينة العلمين وأنها مدينة من الجيل الحديث وبالتالي اتطلع للقدوم لهذه المدينة، وجئت لمصر عدة مرات وذهبت للأهرامات العام الماضي، ولكن هذا المرة الأولى لي في العلمين"، مؤكدا انبهاره بتاريخ مصر القديم والحضارة المصرية، قائلا: "مصر دولة عظيمة ومعظم المصممين حول العالم منبهرين بالحضارة المصرية".