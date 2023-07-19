مسئول روسي: تقدمنا بـ 23 مذكرة لمنظمة الأسلحة الكيمائية ضد أوكرانيا

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW" ألكسندر شولجين اليوم الأربعاء أن روسيا تقدمت بـ 23 مذكرة حول استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الكيميائية للمنظمة.

وقال مندوب روسيا - في مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "لقد أرسلنا مذكرات شفهية إلى الأمانة الفنية للمنظمة حول استخدام المواد السامة كأسلحة كيميائية من قبل كييف، وحذرنا من الاستفزازات الوشيكة، إلا أنه لم يتم أخذ المعلومات الواردة من روسيا في الاعتبار".

وأضاف :أن جميع هذه المعلومات يتم رصدها وتحليلها بعناية، إلا أن الأمانة الفنية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعتقد حتى الآن أن هناك حاجة لإرسال فريق من الخبراء والمتخصصين، الموجودين بالفعل لدى الأمانة الفنية إلى أوكرانيا.