محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بمسجد الحاج حسن

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء الثلاثاء، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445 والذى نظمته بمسجد الحاج حسن عقب صلاة المغرب، وحضره العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وأيضاً القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والشعبية.

وبهذه المناسبة العطرة قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى، وأيضاً أبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان واستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بسماع آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ الشاذلى طلحة، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف والتى تحدث فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها العديد من المشاهد العظيمة والتى ساهمت فى تأسيس الدولة الإسلامية لتضرب أروع الأمثلة للدول والشعوب، مؤكدا أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أسس دولة على ثلاث أركان تجسدت فى صلة المسلم بربه، وأخيه، وكذا صلة المسلم بغير المسلم.

كما ألقى الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بأسوان كلمة عن فضائل هجرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفى نهاية الاحتفال تم تقديم مقتطفات من الابتهالات والتواشيح الدينية والتى ألقاها الشيخ خالد الدسوقى.