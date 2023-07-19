ضبط لصوص سرقوا مجوهرات وورشة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) لإرتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق) بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهـــما "سيئى النيــة" (عامل بمحل للمشغولات الذهبية) تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وعُثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.