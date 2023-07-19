اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"شعبة الدواجن": اجتماع مرتقب مع مسئولى الزراعة لبحث تسهيلات التراخيص للمزارع الجديدة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:00 ص
"شعبة الدواجن": اجتماع مرتقب مع مسئولى الزراعة لبحث تسهيلات التراخيص للمزارع الجديدة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة عن اجتماع مرتقب مع مسئولي وزارة الزراعة لبحث عن من الملفات التي تهم قطاع الثروة الداجنة في مصر والتي من بينها تسهيلات منح التراخيص للمزارع الجديدة في إطار خطط التوسع في إنشاء المزارع لتلبية احتياجات الأسواق.

جاء ذلك على لسان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، والذي أكد أن مسئولي وزارة الزراعة لديهم حرص شديد على دعم المربين والراغبين في إنشاء مزارع جديدة، وذلك لخلق زيادة في المعروض بالأسواق ومن ثم مزيد من الاستقرار في أسعار الدواجن.

وأشار سامح السيد في تصريحات خاصة، إلى التطرق في الاجتماع المرتقب مع وزارة الزراعة لمناقشة التسهيلات الخاصة باستيراد أعلاف الدواجن، خاصة أنه تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار منذ مطلع هذا الشهر.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن وزارة الزراعة ساهمت بشكل مباشر في تسريع الافراجات والتي تجاوزت 200 ألف طن الشهر الماضي بخلاف الكميات المفرج عنها هذا الشهر وهو ما يساهم في استقرار أسعار الأعلاف ومن ثم استقرار أسعار الدواجن

 

 

 


سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة

شعبة الدواجن

وزارة الزراعة

الزراعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة