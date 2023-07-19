"شعبة الدواجن": اجتماع مرتقب مع مسئولى الزراعة لبحث تسهيلات التراخيص للمزارع الجديدة

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة عن اجتماع مرتقب مع مسئولي وزارة الزراعة لبحث عن من الملفات التي تهم قطاع الثروة الداجنة في مصر والتي من بينها تسهيلات منح التراخيص للمزارع الجديدة في إطار خطط التوسع في إنشاء المزارع لتلبية احتياجات الأسواق.

جاء ذلك على لسان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، والذي أكد أن مسئولي وزارة الزراعة لديهم حرص شديد على دعم المربين والراغبين في إنشاء مزارع جديدة، وذلك لخلق زيادة في المعروض بالأسواق ومن ثم مزيد من الاستقرار في أسعار الدواجن.

وأشار سامح السيد في تصريحات خاصة، إلى التطرق في الاجتماع المرتقب مع وزارة الزراعة لمناقشة التسهيلات الخاصة باستيراد أعلاف الدواجن، خاصة أنه تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار منذ مطلع هذا الشهر.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن وزارة الزراعة ساهمت بشكل مباشر في تسريع الافراجات والتي تجاوزت 200 ألف طن الشهر الماضي بخلاف الكميات المفرج عنها هذا الشهر وهو ما يساهم في استقرار أسعار الأعلاف ومن ثم استقرار أسعار الدواجن