أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم تسجل استقرارا ملحوظا

كتب - إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، استقرار سوق الدواجن الفترة الحالية رغم عودة الطلب بقوة للسوق عند 66 جنيها في الجملة، مشيرا إلي أن زيادة المعروض تسببت في الاستقرار خلال الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة يسجل 66 و 65 جنيها ويصل المستقلك تقريبا 72 جنيها، في حين سجل الساسو 105 جنيهات والكتكوت الأبيض 12 جنيها والساسو 10 جنيهات والأمهات البيضاء 58 جنيها

وذكر سامح السيد، أن البيض سجل مستويات 113 جنيها لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة والبيض البلدي 120 جنيها والبيض الأحمر 118 جنيها في الجملة.