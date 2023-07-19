وأفادت السلطات السلفادورية بأنه لم يتم الإبلاغ عن أى أضرار ناجمة عن الزلزال بشكل فورى.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، وقوع الزلزال في المحيط الهادي، على بعد نحو 66 كيلومترا جنوب سواحل السلفادور، وكانت بؤرة الهزات الأرضية على عمق 51 كيلومترا.

وكتبت وزارة البيئة السلفادورية على تويتر "بناء على البيانات التي تمت مراجعتها، لا يوجد حتى الآن أي خطر من حدوث تسونامي في السلفادور".

وتسجل أمريكا الوسطى نشاطا زلزاليا كبيرا بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.